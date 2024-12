Forze Armate e di Polizia: la mappa degli Arretrati

Il tanto atteso rinnovo contrattuale delle Forze Armate e di Polizia per il triennio 2022-2024 è finalmente realtà. L’accordo, siglato il 18 dicembre scorso, delinea un quadro di incrementi che interesseranno l’intero comparto difesa e sicurezza, con particolare attenzione agli arretrati che verranno erogati nel 2025.

Gli Aumenti in Dettaglio

Il nuovo contratto prevede incrementi mensili lordi che, a partire dal 1° gennaio 2024, oscilleranno tra i 108,32 euro per le qualifiche iniziali e i 154,89 euro per i gradi più elevati, rappresentando un aumento medio del 5,78% rispetto alle precedenti retribuzioni. A questi si aggiunge un incremento dell’indennità pensionabile, che varia dai 37,13 euro per un Carabiniere ai 60,62 euro per un Capitano.

La Questione Arretrati

Il capitolo più atteso riguarda gli arretrati, che si prospettano particolarmente consistenti. Per il 2024, gli importi spaziano dai 1.191 euro per i gradi iniziali fino ai 1.800 euro per i gradi più elevati, al netto degli anticipi già erogati.

Tempistiche e Modalità di Erogazione

L’erogazione degli arretrati è prevista per marzo 2025, subordinata all’aggiornamento dei sistemi NoiPa. Una tempistica che richiede particolare attenzione per i volontari, per i quali sarà necessario attendere uno specifico decreto attuativo, la cui emanazione è prevista entro la primavera. Secondo alcuni fonti, invece, gli arretrati potrebbero slittare a maggio.

Il Pregresso 2022-2023

Per quanto riguarda il biennio precedente, gli aumenti sono stati già corrisposti attraverso diversi strumenti: l’incremento della vacanza contrattuale per il 2022 e l’aumento dell’1,5% dello stipendio tabellare nel 2023, insieme all’erogazione una tantum di dicembre 2023 pari a sei volte l’indennità di vacanza contrattuale.

Aspetti Fiscali e Amministrativi

Un elemento da non sottovalutare riguarda il trattamento fiscale degli arretrati. Per il 2024 si applicherà la normativa fiscale vigente nell’anno di competenza, mentre dal 2025 entreranno in vigore le nuove aliquote IRPEF previste dalla Legge di Bilancio: 23% fino a 28.000 euro, 35% da 28.000 a 50.000 euro, e 43% oltre i 50.000 euro.

Guida agli Arretrati 2025: Quanto e Quando

La questione degli arretrati 2025 merita un’analisi dettagliata per comprendere gli effetti concreti sulle buste paga del personale militare.

La tabella illustra gli importi lordi degli arretrati che il personale militare potrebbe percepire nel 2025, presentando due scenari temporali: erogazione a marzo (3 mesi di arretrati) o a giugno (6 mesi di arretrati).

Per ottenere l’importo netto effettivo, quindi, questi valori subiranno una riduzione approssimativa del 30-35% a seconda della fascia di reddito di appartenenza.

Grado Arretrati Lordi

Mensili (5,28%) Totale Lordo 2024

(12 mesi) Totale Lordo 2025

se Marzo (15 mesi) Totale Lordo 2025

se Giugno (18 mesi) CAPITANO 141,50€ 1.698,00€ 2.122,50€ 2.547,00€ TENENTE 137,21€ 1.646,52€ 2.058,15€ 2.469,78€ LUOGOTENENTE C.S. 134,89€ 1.618,68€ 2.023,35€ 2.428,02€ MARESCIALLO MAGGIORE 131,58€ 1.578,96€ 1.973,70€ 2.368,44€ BRIGADIERE CAPO QS 116,79€ 1.401,48€ 1.751,85€ 2.102,22€ APPUNTATO SCELTO QS 106,44€ 1.277,28€ 1.596,60€ 1.915,92€ CARABINIERE 98,93€ 1.187,16€ 1.483,95€ 1.780,74€

* Gli importi sono al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali

* Sono inclusi parametri e indennità pensionabile

* Gli importi mensili sono calcolati considerando l’aumento del 5,28% (5,78% – 0,5% IVC già percepita)

* Il totale include gli arretrati 2024 (12 mesi) più i mesi del 2025 fino al pagamento

* È stata sottratta l’Indennità di Vacanza Contrattuale (0,5%) già percepita nel 2024

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI