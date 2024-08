Sorpresi dalla Polizia a rubare in un appartamento, ladri si lanciano dal 4° piano

Sorpresi a rubare dentro un appartamento, si gettano giù dal quarto piano e finiscono in ospedale. È successo a Milano, nella serata di sabato, in via Romolo Gessi.

Tre georgiani coinvolti nel furto d’appartamento

In tre hanno tentato di svaligiare un appartamento al quarto piano di una palazzina ma, per sfuggire alla polizia, due hanno saltato dal balcone e ora sono piantonati in ospedale: uno con il bacino rotto e l’altro con le gambe fratturare, mentre il terzo complice, che si è fatto sorprendere ancora dentro l’abitazione, è a San Vittore.

L’intervento della polizia e la fuga disperata

È finita così per i tre ladri di appartamento originari della Georgia. Tutti e tre incensurati e di età compresa tra i 42 e 36 anni. Ad accorgersi della loro presenza è stato un inquilino dell’edificio, che ha subito chiamato la polizia spiegando che sapeva che i vicini erano in vacanza ma in casa si muovevano le tende.

Arrivata la Volante, ecco la sorpresa: uno è stato immediatamente bloccato mentre un secondo ladro si è gettato nel vuoto e si è schiantato al suolo fratturandosi il bacino, e il terzo, che pure lui si è buttato, è stato trovato con gli arti inferiori fratturati su un balcone al primo piano dello stabile.

