Con la Cadillac di Ghostbuster in A1, multa e sequestro

Se ci fossero fantasmi da “acchiappare” lungo l’autostrada non si sa ma con certezza una multa è stata inflitta al conducente del carro attrezzi che trasportava sul cassone un’automobile Cadillac modello ‘Miller Meteor’ identico a quello della nota serie di film americani “Ghostbusters – acchiappa fantasmi”.

A formalizzargliela è stata una pattuglia della Polizia Stradale di Frosinone che ha fermato il mezzo per un controllo poco prima dello svincolo per Cassino.

Gli agenti hanno scoperto così che la Cadillac veniva trasportata in maniera irregolare: il conducente del carro attrezzi poteva effettuare il trasporto di merci proprie (conto proprio) mentre in realtà stava effettuando il trasporto della ‘Miller Meteor’ per conto di un cliente che gli aveva commissionato il viaggio (conto terzi).

Il tutto si è concretizzato in diverse sanzioni amministrative per un totale di 4.560, con il ritiro della patente di guida, il fermo del carro attrezzi per la durata di tre mesi. ma soprattutto è scattato il sequestro amministrativo della merce trasportata: l’autovettura Ghostbusters è stata sequestrata ai fini della confisca. Chissà quali fantasmi vorrà accalappiarci la polizia.

