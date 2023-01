Siracusa, molestie sessuali: arrestato maresciallo della capitaneria di porto

Un maresciallo della Capitaneria di Porto di Siracusa, 46 anni, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale. La misura cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa ed eseguita nella giornata di venerdì scorso: nelle prossime ore si conoscerà l’esito dell’interrogatorio di garanzia al palazzo di giustizia di Siracusa.La vicenda

Secondo quanto emerso nelle indagini, la vittima è una donna ed è stata lei stessa a presentare una denuncia in Procura contro il sottufficiale della Capitaneria di Porto che avrebbe approfittato di lei.Preparatore atletico della vittimaI due si conoscono, la donna si sarebbe rivolto a lui, come preparatore atletico, in vista di un concorso per entrare nelle forze dell’ordine. La vicenda risale al dicembre scorso e, stando alla tesi dell’accusa, il maresciallo, nel corso di un allenamento, si sarebbe avvicinato troppo alla vittima, che avrebbe subito dei palpeggiamenti. La donna, scossa per quell’episodio, avrebbe poi deciso di denunciare quell’uomo.

