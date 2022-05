Sicurezza: Lab2101, Carabinieri primi per fiducia italiani

Torna a crescere la fiducia degli italiani nelle forze dell’ordine. Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Lab2101 per Affaritaliani.it, al primo posto c’è l’Arma dei Carabinieri con il 58,6%, l’1,2% in più rispetto al precedente rilevamento. Subito dietro la Polizia di Stato con il 55,1% (+0,6%), la Guardia di finanza con il 54,6% e la Polizia locale con il 51,2%. Nella categoria “organi di pubblica sicurezza” si confermano largamente in testa i vigili del fuoco (86,2%) davanti a Guardia costiera (67,1%), Polizia penitenziaria (57,8%) e Servizi segreti (55,3%). Tra le forze armate, prima l’Aeronautica militare (68,2%), seconda la Marina militare (67,9%), terzo l’Esercito (63,4%). (AGI)