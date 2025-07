Scappa dai carabinieri, 23enne si schianta e muore

L’alt dei carabinieri non rispettato, la fuga a velocità folle e lo schianto, fatale. Kevin Anghele, un ragazzo di 23 anni residente a Pordenone ma originario di Motta di Livenza (Treviso), è morto dopo aver tentato di eludere un controllo dei militari che gli avevano intimato di fermarsi poco prima delle 8 del mattino di oeri, martedì 15 luglio, in via Corrado Gini.

Il 23enne era alla guida di una Alfa Romeo e, alla vista della pattuglia dei carabinieri, invece di fermarsi si è dato alla fuga perdendo poco dopo il controllo del veicolo. L’auto è uscita di strada ribaltandosi più volte, per poi schiantarsi contro due alberi, venendo distrutta completamente.

“Nessun inseguimento da parte dei carabinieri”. Trovati panetti di hashish

A quanto emerso finora i carabinieri non avrebbero intrapreso alcun inseguimento, ma, riconosciuto il ragazzo – già noto alle forze dell’ordine – hanno allertato via radio la centrale operativa per far scattare le ricerche. Sul luogo dello schianto sono stati ritrovati sparsi a terra alcuni panetti di hashish, verosimilmente fuoriusciti dall’abitacolo dell’Alfa Romeo.-

Nonostante i soccorsi tempestivi del 118, intervenuto sul posto anche con un elicottero, per il giovane non c’è stato niente fare: apparso da subito in condizioni gravissime, è deceduto poco dopo durante il trasporto all’ospedale di Oderzo. Carabinieri e polizia locale stanno completando i rilievi per chiarire l’esatta dinamica della tragedia.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI