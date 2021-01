Carabinieri, il nuovo comandante: «L’Arma deve essere una casa di vetro»

«Una casa di vetro, abitata da uno spirito autentico di altruismo e rigore». Il nuovo comandante generale dei carabinieri Teo Luzi non ha dubbi: l’Arma deve essere questo. Lo dice a chiare lettere venerdì mattina nel suo discorso di insediamento nella caserma della Legione allievi carabinieri, a Roma.

Il generale di Corpo d’Armata, già Capo dello Stato maggiore dei carabinieri, aggiunge: «Non ignoro i gravi fatti causati negli ultimi anni dal comportamento scellerato di carabinieri infedeli. Non dobbiamo guardare a queste vicende con indifferenza, ma imparare dagli errori. Dico questo perché anch’io, carabiniere tra i carabinieri, ho provato profonda amarezza e dolore. Dobbiamo accettare le critiche, anche quelle più pungenti, che ci devono rendere ancor più determinati nel migliorarci, affinché certi deplorevoli comportamenti siano repressi con rigore e, per quanto possibile, prevenuti. Dico questo con convinzione e determinazione». Perché, secondo Luzi, «l’Arma è e resterà il luogo che custodisce la fiducia degli Italiani. Ne va della credibilità della nostra Istituzione, costruita in due secoli di storia, accompagnando la quotidianità degli italiani, anche nei periodi più difficili, come quello che stiamo vivendo, connotato dal senso di smarrimento causato dalla pandemia».