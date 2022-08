Taranto, contromano sulla statale sperona l'auto dei carabinieri e poi li aggredisce

Folle inseguimento sulla strada Statale 7 tra Taranto e Brindisi la notte scorsa, quando un 30enne di Ceglie Messapica, con piccoli precedenti alle spalle, ha forzato un posto di controllo dei carabinieri e si è lanciato a tutta velocità contromano per sfuggire ai controlli.

Intorno alle 2 di questa mattina, i militari dell’Arma hanno ordinato l’alt ad una Volkswagen nella zona del Porto mercantile di Taranto, ma il conducente, invece di arrestare la marcia e sottoporsi al controllo, ha accelerato e imboccato contromano la statale. Diverse pattuglie si sono quindi messe all’inseguimento del fuggitivo che, durante la corsa, ha speronato una delle auto dei carabinieri.

Nei pressi dell’uscita di Brindisi è stato predisposto un blocco stradale che ha costretto l’uomo ad arrestare la marcia, non prima dell’ultimo tentativo di forzare il blocco speronando una seconda macchina dei carabinieri. A quel punto il 30enne, sceso dalla propria auto, si è scagliato contro i militari che con non poche difficoltà sono riusciti a bloccarlo definitivamente. Tre di loro hanno riportato lesioni guaribili in 10 giorni.

L’uomo ha rifiutato di sottoporsi ai prelievi e ai controlli per accertare l’eventuale assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti, venendo perciò denunciato per guida in stato di ebbrezza, guida sotto l’influenza di sostanze psicotrope, resistenza, violenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. Infine è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari.