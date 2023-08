Ruba una moto a un poliziotto, perde il controllo durante l’inseguimento e si schianta: Nicolas muore a 23 anni

Ha rubato una moto, poi il terribile incidente. Nicolas Sansonna, già noto alle forze dell’ordine di Chieri, ha perso la vita a causa dell’ultima sua malefatta. Il 23enne è morto dopo l’inseguimento messo in atto dalla polizia locale che lo aveva fermato per un controllo.

Il giovane è morto in curva sulla statale 453 a Vessalico, in provincia di Imperia, quando, a causa della folle velocità per fuggire agli agenti, ha perso il controllo della moto ed è caduto a terra. La ricostruzione

Intorno alle 13, stava guidando una moto Kawasaki che aveva rubato pochi minuti prima. Ma sulla sua strada ha incontrato una volante della polizia locale che lo ha fermato per un controllo. A questo punto, il giovane, avrebbe dato in escandescenza. Nemmeno il tempo di discutere che Nicolas è salito in sella di una moto che si trovava nei pressi del posto di blocco ed è ripartito a folle velocità

Secondo quanto ricostruito, la moto aveva le chiavi inserite nel quadro e appartiene a un poliziotto in vacanza in Riviera. Da lì ne è scaturito un inseguimento a tutta velocità nella trafficata strada statale, ma qualcosa è andato storto. Il giovane ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra senza coinvolgere altri veicoli. La caduta non gli ha lasciato scampo, il 23enne è morto sul colpo.

