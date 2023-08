Copre l’auto prima di partire, al ritorno dalle vacanze trova la multa: lo sfogo dell’automobilista.

LIGNANO – “Ho parcheggiato la macchina coprendola con un telo per proteggerla dalla resina dei pini e sono stato multato perché avevo coperto la targa: colui che ha redatto il verbale, però, I’ha riportata correttamente sulla multa, scostando agevolmente il telo”.

È questa la “denuncia sociale” di Maurizio, un automobilista di Magnago che è solito passare le ferie in quel di Lignano Sabbiadoro e che, avendo lasciato per due giorni la propria auto coperta, ha trovato sul cofano il temibile “foglietto rosa”. Una multa, seppur di importo contenuto (29,40€), che non è andata giù al cittadino in vacanza.

Lo sfogo

La rabbia è causata da un mancato buon senso da parte dell’Amministrazione Comunale: “Non contesto che la targa fosse coperta, ma è scorretto perché si poteva benissimo controllare”.