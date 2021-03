Roma, ex poliziotto si spara nel condominio: choc a Prati, l’uomo aveva perso la moglie da poco

Panico e choc a Prati dove verso le 15 si è sentito un distinto colpo di pistola. Era accaduto che un ex poliziotto di 84 anni si è tolto la vita in via Sabotino dove si è sparato un colpo di pistola alla tempia destra. L’uomo si è sparato nell’ androne, così i passanti hanno visto il cadavere.

L’uomo è un ex poliziotto ed ha lavorato al commissariato Prati. Ha perso la moglie da poco. Proprio questo può averlo spinto al suicidio. Sul posto polizia e scientifica che indagano. Molti i curiosi, la via è stata subito chiusa: sulle grate del condominio sono state messe delle lenzuola per evitare che qualcuno potesse vedere il cadevere.