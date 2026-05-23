Sanità Militare, il Decreto n. 74 è realtà: nasce il “Corpo Unico” tra manager civili, cliniche duali e libera professione

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2026, n. 74, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2026, segna la fine di un’era e l’inizio di un esperimento ambizioso — e per molti versi controverso — di accentramento. Sotto il segno della revisione dello strumento militare nazionale, il Governo smantella le storiche autonomie sanitarie di Esercito, Marina e Aeronautica per dare vita al Servizio sanitario militare nazionale, ribattezzato semplicemente “Sanità militare”. Un colosso che, dal 1° gennaio 2027, assorbirà funzioni, personale e budget, promettendo efficienza ma aprendo scenari inediti di “contaminazione” tra il mondo stelato e quello civile.

Il “Super Direttore”: una poltrona per generali o manager privati

Il cuore del potere si sposta nella nuova figura del Direttore della Sanità militare. La norma parla chiaro: la scelta non cadrà necessariamente su un militare. L’incarico, di durata triennale, può essere affidato a un ufficiale generale (di grado non inferiore a maggiore generale del Corpo unico) o, qui il punto pungente, a dirigenti civili con “esperienza altamente qualificata in ambito sanitario”, provenienti sia dal settore pubblico che da quello privato.

Se il Direttore è un militare, riceve automaticamente il grado di tenente generale in sovrannumero. Se è un civile, il comando del Corpo unico passa al Vice direttore, un ufficiale di grado apicale. Il Direttore non si limiterà a curare i soldati: dovrà attivare sinergie con operatori pubblici e privati, anche attraverso la Difesa Servizi spa, trasformando la sanità militare in un player attivo sul mercato.

Addio ai Corpi di Forza Armata: il “Travaso” del 2027

La struttura ordinativa viene rasa al suolo. Scompaiono le distinzioni tra sanità e veterinaria nelle singole Forze armate. Al loro posto sorge il Corpo unico della Sanità militare, che eredita tutto: dal reclutamento alla formazione, dalla medicina preventiva alla dottrina sanitaria.

Il 1° gennaio 2027 scatterà il “grande trasloco”: allievi ufficiali, ufficiali in servizio permanente e personale dei ruoli tecnici (inclusi gli psicologi dell’Arma dei Carabinieri) transiteranno nel nuovo Corpo unico. Anche i Marescialli, i Sergenti e i Graduati con specializzazione sanitaria verranno inquadrati nel ruolo unico della Sanità militare. Per gli ufficiali dei Carabinieri transitati sono previsti aumenti di anzianità assoluta (fino a due anni per colonnelli e tenenti colonnelli) per armonizzare i gradi con la nuova tabella 4-bis.

Svolta Duale: poliambulatori militari aperti ai civili (e alle ASL)

Uno dei punti più “velenosi” per chi sognava una sanità militare puramente operativa è il potenziamento dell’uso duale. Il Ministero della Difesa, tramite la nuova Direzione, promuoverà un sistema di poliambulatori su scala nazionale autorizzati e accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Queste strutture non serviranno solo i militari: potranno stipulare accordi contrattuali con le Aziende Sanitarie Locali (ASL), inserendosi direttamente nella programmazione sanitaria regionale. Un modo per fare cassa e supportare il sistema pubblico, ma che trasforma le caserme in succursali ospedaliere civili.

Libera professione intramuraria: il medico militare diventa “imprenditore”

Il decreto abbatte un altro tabù: la libera professione intramuraria. I medici militari e il personale abilitato potranno esercitare privatamente all’interno delle strutture della Difesa (o presso enti pubblici/privati convenzionati se mancano spazi adeguati).

Le regole sono rigide, almeno sulla carta: l’attività deve svolgersi fuori dall’orario di servizio, i volumi delle prestazioni non devono superare quelli istituzionali e le tariffe devono essere coerenti con quelle nazionali del SSN. La Sanità militare dovrà monitorare tempi d’attesa e prevenire conflitti d’interesse. Resta però il divieto di visite private agli iscritti di leva o consulenze di parte contro l’amministrazione della Difesa.

Poteri di Polizia e Numeri dell’Esercito Sanitario

Per non farsi mancare nulla, il decreto conferisce agli ufficiali e sottufficiali del Corpo unico impiegati nei reparti investigativi dei Carabinieri la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza (esclusi i generali), limitatamente al periodo di servizio.

A livello organico, la Sanità militare si assesta su 3.700 unità totali, così ripartite: 1.763 ufficiali, 1.811 sottufficiali (di cui ben 1.739 marescialli e solo 72 sergenti) e 126 volontari in servizio permanente. Il totale delle Forze Armate viene ridefinito a 160.377 unità.

Formazione e reclutamento: le nuove Accademie “uniche”

Anche la formazione cambia volto. Le Accademie militari continueranno a sfornare ufficiali medici, ma ora per il ruolo normale del Corpo unico. Sono previste riserve di posti fino al 30% per gli allievi delle scuole militari e per il personale interno.

Dal 2027 al 2033, sono inoltre autorizzati concorsi straordinari per titoli per l’accesso al ruolo marescialli, riservati a chi ha già una laurea nelle professioni sanitarie e non ha superato i 52 anni. Per i medici già in servizio, la formazione specifica in medicina generale diventa un obbligo: chi si iscrive dopo il 2026 dovrà impegnarsi a restare in servizio per un periodo pari a due volte e mezzo la durata del corso.

I costi del riassetto

L’operazione non è a costo zero. Per l’attuazione dei principali articoli, sono stanziati 244.679 euro per il 2026, salendo a 889.092 euro per il 2027, per poi stabilizzarsi intorno ai 332.000 euro annui a regime dal 2035. Risorse attinte dal fondo istituito dalla legge di bilancio 2025. Il transito nel Corpo unico garantisce comunque la salvaguardia degli stipendi: se il nuovo trattamento fosse inferiore, al personale verrà corrisposto un assegno ad personam riassorbibile.

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