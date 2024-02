Riserva militare volontaria, Crosetto: “Non è allarmismo, è realtà”

NUOVA RISERVA MILITARE VOLONTARIA: NECESSITÀ O ALLARMISMO?

Il dibattito sulla creazione di una riserva militare composta da volontari ex militari o civili specializzati, proposta nei giorni scorsi dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, continua ad animare il mondo politico. Il progetto prevederebbe l’arruolamento su base volontaria di 10mila persone che potrebbero essere chiamate in causa in caso di necessità per la difesa nazionale o per operazioni di assistenza civile.

Il Ministro Crosetto difende l’iniziativa sostenendo che non si tratta di un atto di allarmismo ma di realismo. “Il lavoro del Ministro della Difesa consiste nel preparare la nazione a poter affrontare tutti gli scenari, anche quelli peggiori” – ha affermato – “Speriamo che le tensioni nel mondo scemino, ma se invece continuassero a salire ogni nazione dovrebbe lavorare per essere pronta a ogni evenienza”. Secondo Crosetto la proposta di istituire una riserva militare volontaria non è tanto diversa dallo “sciopero dell’assicurazione sulla vita”, ovvero un atto di previdenza e tutela per far fronte ad emergenze che si spera non si verifichino.

Il Ministro ha inoltre sottolineato che oggi i conflitti possono assumere molte forme diverse dallo scontro bellico tradizionale, come ad esempio le aggressioni informatiche o le crisi migratorie di massa. In questo scenario complesso e in continua evoluzione, le istituzioni devono prepararsi a gestire situazioni critiche che potrebbero mettere a rischio la sicurezza e la stabilità del Paese. Per questo motivo, la creazione di una riserva militare pronta all’occorrenza risulterebbe uno strumento utile per affrontare eventuali emergenze e crisi.

Non mancano però voci critiche nei confronti di questa proposta. C’è chi vede nell’idea di Crosetto un atto di vero e proprio allarmismo, volto a accentuare un clima di paura ingiustificato nei cittadini piuttosto che adottare misure realmente utili. Alcuni analisti sottolineano come l’Italia non sia in uno stato di concreto pericolo per la propria sicurezza e difesa nazionale, e che investire risorse in un progetto di questo tipo rischiando di distoglierle da altre priorità più pressanti.

Crosetto ha comunque chiarito che l’obiettivo non è creare panico nell’opinione pubblica, ma avviare un lavoro di medio-lungo periodo per strutturare un sistema difensivo efficiente, che possa fronteggiare minacce anche non conventionali. Il Ministro auspica inoltre un maggiore investimento da parte dello Stato sulle Forze Armate: “Una nazione senza Difesa non è più tale”.

Nel suo intervento Crosetto ha anche trattato la delicata questione del conflitto israelo-palestinese, auspicando una tregua umanitaria per fermare il massacro di civili e creare le condizioni per una pace duratura tra le due parti. Secondo il Ministro, è necessario che Israele adotti un atteggiamento maggiormente rispettoso del diritto internazionale umanitario e che, piuttosto che perseguire obiettivi di distruzione totale, lavori per una soluzione politica che consenta la ricostruzione post-bellica e garantisca a tutti un futuro dignitoso.

In attesa di possibili sviluppi normativi, il dibattito sulla riserva militare volontaria proposta da Crosetto rimarrà aperto. Sarà complesso trovare un punto di equilibrio tra esigenze di difesa nazionale e prevenzione contro rischi non sempre facili da quantificare, evitando allo stesso tempo pericolosi effetti di allarmismo ingiustificato.

