Estrae la pistola e spara contro i carabinieri poi la fuga: arrestato l’uomo che ha terrorizzato Acerra

Sparatoria in strada tra i passanti, la sera del 9 febbraio, ad Acerra, nel Napoletano: alcuni colpi di pistola sono stati esplosi da un uomo all’indirizzo di alcuni carabinieri, che poi l’hanno arrestato.

Nessun ferito. I carabinieri della sezione radiomobile di Castello Di Cisterna e quelli della tenenza di Casalnuovo sono intervenuti in via Grazia Deledda, nei pressi di una scuola, dove alcuni cittadini avevano segnalato un uomo armato e visibilmente agitato.

Giunti sul posto, però, non c’era nessuno. Poco dopo, l’uomo – il 29enne Luigi Tufano, già noto alle forze dell’ordine – è spuntato da un vicolo e ha sparato quattro colpi di pistola contro i militari. Mancati dai proiettili, i carabinieri lo hanno inseguito a piedi. L’uomo ha esploso altri tre colpi durante la fuga, ancora puntando ai militari che lo tallonavano. E poco prima di essere bloccato, ha lanciato via l’arma.

Addosso portava una pistola a salve, sul marciapiede è stata invece recuperata la pistola utilizzata per sparare ai carabinieri. In canna l’ultimo colpo. Tufano è stato arrestato per tentato omicidio aggravato.

