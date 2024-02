Élite delle forze speciali francesi, simbolo di coraggio e professionalità: la storia del G.I.G.N.

Nel novembre del 2023 il G.I.G.N., il prestigioso reparto antiterrorismo della Gendarmeria nazionale francese, ha compiuto 50 anni. Una ricorrenza che segna mezzo secolo di storia al servizio della sicurezza dei francesi.

Il G.I.G.N. venne creato nel novembre 1973 in risposta diretta al sequestro dell’ambasciata saudita di Parigi avvenuto poco prima. Doveva costituire un’unità specializzata nella gestione delle crisi ad alto rischio come quella del sequestro di una sede diplomatica da parte di terroristi armati.

Dopo una fase iniziale di costituzione e addestramento, il Gruppo iniziò ad operare pienamente dal 1 marzo 1974 sotto la guida del suo primo comandante, Christian Prouteau. Originariamente formato da 15 uomini, il G.I.G.N. dimostrò subito le proprie capacità neutralizzando con successo un commando armato nel corso dell’operazione di Ecquevilly nel 1974.

Questo primo importante risultato portò ad un ampliamento dell’organico, con la suddivisione in due unità distinte: il G.I.G.N. 1 di stanza a Maisons-Alfort e il G.I.G.N. 4 a Mont-de-Marsan. Nel 1976 le due unità vennero riunite in un’unica struttura presso la caserma di Satory, nei pressi di Versailles.

Da allora l’addestramento e le capacità del G.I.G.N. sono cresciute in maniera esponenziale. Oggi il Gruppo può contare su circa 90 operatori altamente specializzati nelle tecniche di Hostage Rescue, controllo di rivolte carcerarie, protezione di personalità a rischio e neutralizzazione di terroristi e criminali pericolosi.

Gli uomini del G.I.G.N. sono costantemente addestrati in tattiche avanzate come l’uso delle armi, i lanci hight altitude con paracadute, la liberazione di ostaggi, il corpo a corpo e le tecniche di negoziazione. Vengono selezionati tra i migliori membri della Gendarmeria e sottoposti ad un iter di selezione durissimo che lascia passare meno del 10% dei candidati.

Nel corso della sua storia il G.I.G.N. è stato chiamato ad intervenire in centinaia di missioni ad alto rischio, portando a termine con successo operazioni memorabili come la liberazione dell’ambasciata francese a San Salvador nel 1979 o la neutralizzazione dei dirottatori del volo Air France 8969 a Marsiglia nel 1994.

Ad oggi il bilancio è di oltre 700 operazioni concluse, 500 ostaggi salvati e 1000 terroristi e criminali arrestati. Purtroppo il Gruppo ha anche pianto 5 operatori caduti nell’adempimento del proprio dovere.

Oltre alle operazioni in territorio francese, il G.I.G.N. ha condotto missioni di supporto all’estero in contesti delicati come la guerra in Bosnia negli anni ’90 o la gestione di colpi di stato nelle Comore.

Attualmente il G.I.G.N. risponde direttamente al ministero della Difesa ed è inquadrato nel Comando delle Operazioni Speciali (C.O.S.) insieme ad altre forze d’élite francesi. Può essere chiamato ad intervenire in scenari che vanno dalla liberazione di ostaggi al contrasto del terrorismo, passando per la protezione di personalità a rischio e l’arresto di criminali pericolosi.

Il Gruppo continua ad evolversi per rimanere all’avanguardia e addestrarsi sulle nuove minacce. Ma i suoi valori fondanti di coraggio, preparazione e spirito di sacrificio rimangono invariati da 50 anni. Il G.I.G.N. rappresenta un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale nel campo dell’antiterrorismo.

