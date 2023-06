Riforma della giustizia: Il governo vuole abolire l’abuso d’ufficio. Cosa cambierà?

Il governo italiano ha deciso di stralciare il reato di abuso d’ufficio dal codice penale, come parte della riforma della giustizia promossa dal ministro Nordio.

Il dibattito sull’abolizione dell’abuso d’ufficio: Opinioni contrastanti all’interno del governo italiano

Questa decisione ha generato un dibattito acceso, con alcuni membri di Fratelli d’Italia e una parte della Lega, guidati dall’avvocata e senatrice Giulia Bongiorno, che hanno contestato la scelta del ministro. Nonostante le critiche, il ministro Nordio ha mantenuto la sua posizione e ha spiegato che l’arsenale legale per combattere gli amministratori infedeli in Italia è già il più rigoroso d’Europa e che non c’è bisogno dell’abuso d’ufficio.

Le argomentazioni del ministro Nordio: Perché l’abuso d’ufficio non è più necessario

Secondo Nordio, esistono già reati specifici per punire i pubblici ufficiali che commettono illeciti nell’esercizio delle loro funzioni, rendendo l’abuso d’ufficio superfluo. A sostegno di questa tesi, il Guardasigilli ha citato le statistiche relative alle iscrizioni al registro degli indagati e alle archiviazioni, evidenziando un numero significativo di archiviazioni rispetto alle iscrizioni nel 2022 (3.938 rispetto a 3.536), mentre nel 2021 ci sono state solo 18 condanne. Il governo ritiene quindi che la fattispecie di reato dell’abuso d’ufficio sia essenzialmente inefficace.

Preoccupazioni e critiche: Gli effetti della abolizione sulla lotta alla corruzione

La richiesta di abolire il reato di abuso d’ufficio è stata avanzata inizialmente dai sindaci, in modo trasversale da destra a sinistra. Spesso questo reato è stato visto come un vincolo per gli amministratori pubblici, tanto da generare la cosiddetta “paura della firma”, menzionata qualche mese fa dalla presidente Meloni. L’Associazione Nazionale Magistrati ha espresso preoccupazione riguardo a questa decisione, poiché spesso le indagini per l’abuso d’ufficio sono servite come punto di partenza per scoprire reati più gravi, come la corruzione.

Tuttavia, l’iter della riforma è solo all’inizio e spetta al Parlamento decidere se l’abuso d’ufficio debba essere eliminato dal codice penale. Sarà necessario un dibattito approfondito per valutare gli argomenti a favore e contro la sua abolizione. Nel frattempo, il governo sostiene che l’apparato legale esistente sia sufficiente per affrontare gli illeciti commessi dai pubblici ufficiali e che l’eliminazione dell’abuso d’ufficio semplificherà il quadro normativo e non comporterà un vuoto di tutele.

