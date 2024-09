Regno Unito: il ministero della Difesa annuncia lo sviluppo di una nuova arma d’attacco a lungo raggio

Un progetto ambizioso per la difesa britannica

Il Ministero della Difesa britannico ha avviato un ambizioso progetto denominato “Project Brakestop”. L’obiettivo è dotarsi di una nuova capacità di attacco di precisione a lungo raggio, in grado di colpire bersagli a oltre 500 km di distanza in ambienti ad alta minaccia.

Caratteristiche tecniche dell’arma

Il sistema, definito come “effettore monouso pesante”, dovrà essere lanciabile da piattaforme mobili. Non è stato specificato se si tratterà di un missile, un drone o altra tecnologia. Dovrà però poter seguire traiettorie balistiche o di crociera a bassa quota e navigare in ambienti privi di GPS.

Requisiti operativi e prestazioni

Tra i requisiti chiave figurano la capacità di operare in condizioni difficili, di giorno e di notte, con bassa firma multi-spettrale e resistenza ad attacchi di guerra elettronica. Il carico utile previsto è di 200-300 kg, paragonabile a una bomba Mk 82, con una velocità di circa 600 km/h.

Aspetti economici e produttivi

Il costo obiettivo è fissato a 400.000 sterline per piattaforma di lancio. La scalabilità è un aspetto fondamentale, con una produzione minima prevista di 20 unità al mese. Il progetto punta a realizzare un sistema producibile rapidamente in grandi numeri.

Tempistiche ambiziose

I tempi sono molto serrati: il primo test di lancio è previsto già nel secondo trimestre del 2025, con l’avvio della produzione in serie potenzialmente nel terzo trimestre dello stesso anno. Una giornata di presentazione all’industria è programmata per il 9 ottobre 2024 a Londra.

Implicazioni strategiche

Project Brakestop rappresenta un significativo passo avanti nelle capacità offensive britanniche. Se realizzato nei tempi previsti, fornirà al Regno Unito un’arma tattica a lungo raggio flessibile ed economica, rafforzando il deterrente convenzionale di Londra in un contesto geopolitico sempre più incerto.