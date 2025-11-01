“Positivo alla droga, poi la fuga”: arrestato il conducente del Suv che ha ucciso il poliziotto

Aniello Scarpati è morto nella notte dopo un violento scontro frontale tra la volante su cui viaggiava e un suv. Il collega, Ciro Cozzolino, 38 anni, che era alla guida, è ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni.

A bordo del suv, che risulta essere stato preso a noleggio, c’erano sei persone, tra cui tre minori: alcuni si sono fatti medicare all’ospedale. L’uomo alla guida, fuggito dopo l’incidente, è stato individuato all’ospedale Maresca di Torre ed arrestato: è risultato positivo al test sulla droga

Secondo le ultime informazioni, infatti, la volante si è scontrata con una Bmw X4, che, procedendo ad alta velocità, ha invaso la corsia opposta, centrando l’auto della polizia e facendola ribaltare e precipitare in un fossato. L’uomo ritenuto alla guida del Suv, 28enne, fuggito dopo l’incidente, è stato rintracciato ed arrestato all’ospedale Maresca di Torre del Greco, dove si era recato per farsi curare le ferite riportate, e arrestato. Al giovane, Tommaso Severino, viene contestato il reato di omicidio stradale aggravato dall’uso di sostanze stupefacenti: i test, infatti, sono risultati positivi.

La sua posizione e quella degli altri due maggiorenni che erano in auto con lui è al vaglio della Procura di Torre Annunziata mentre quella dei tre minorenni viene esaminata dalla Procura dei minori.

Contestata al 28enne anche l’omissione di soccorso con gli altri cinque passeggeri. L’auto guidata dal ragazzo risulta essere stata presa a noleggio. Secondo quanto emerso dalle indagini, Scarpati non doveva essere in servizio la scorsa notte: aveva accettato di sostituire un collega impossibilitato a lavorare. L’uomo, 47 anni residente a Ercolano, lascia la moglie e tre figli.