Porte chiuse in faccia al sindacato dei carabinieri: è scontro in Campania. NSC pronto a denunciare i vertici

Tensioni tra il Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) e il Comando Legione Carabinieri della Campania. In un duro comunicato, il sindacato denuncia di aver subito un “continuo ostruzionismo” da parte del Comando campano, che avrebbe negato ai rappresentanti NSC l’accesso alla Sezione Operativa e Radiomobile del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore per verificare le condizioni di lavoro, nonostante questa possibilità sia prevista per legge.

“Era il mese di marzo del 2023 e il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri aprì le porte alla Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra i Militari. L’incontro era finalizzato all’avvio di un percorso di collaborazione con la nuova realtà sindacale deputata alla salvaguardia dei diritti e del benessere del personale. Diritti e benessere che però continuano a essere calpestati in Campania” si legge nel comunicato NSC.

Prevista per legge possibilità di accesso nelle caserme

In base al Decreto Legislativo n. 66 del 2010, i sindacati militari hanno il diritto di visitare le caserme in cui prestano servizio gli iscritti, previo preavviso al comando. La segreteria campana di NSC aveva quindi informato che avrebbe ispezionato la caserma di Nocera Inferiore, ma si è vista negare l’accesso con la motivazione di generici “lavori di ristrutturazione”.

È una presa in giro, perché i colleghi ci lavorano ancora?

“Non riteniamo plausibile l’inaccessibilità, anzi la riteniamo una presa in giro. Se fosse vera l’impossibilità di accedere, allora perché continuerebbero a lavorarci i nostri colleghi?” tuona NSC, che parla di “comportamento che fa pensare che il tappeto fosse troppo piccolo per nascondere la polvere”. Il sindacato si dice quindi “sconcertato” e annuncia che affiderà la questione al proprio ufficio legale.

La diatriba evidenzia le tensioni ancora esistenti tra alcuni comandi territoriali dell’Arma e le associazioni di rappresentanza dei carabinieri, nonostante a livello centrale vi sia un dialogo costruttivo. NSC lamenta che “solo in Campania si continua invece a subire un continuo ostruzionismo”, mentre nel resto d’Italia vi è maggiore collaborazione.

