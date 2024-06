Poliziotto in pensione prosciuga i conti di una donna: Condannato a due anni

GENOVA – Un ex agente di polizia in pensione è stato condannato a due anni di reclusione con sospensione condizionale della pena per circonvenzione di incapace. La sentenza è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) Milena Catalano presso il Tribunale di Genova.

Dettagli dell’Indagine

Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Pubblico Ministero Arianna Ciavattini, l’ex poliziotto, precedentemente in servizio presso l’ufficio tecnico-logistico della Questura di Genova, avrebbe approfittato della vulnerabilità psichica di una donna, sottraendole oltre 200.000 euro nell’arco di 18 mesi.

La vicenda ha avuto inizio quando l’imputato, all’epoca inquilino in uno degli immobili di proprietà dei genitori della vittima, ha stretto rapporti con la donna. Quest’ultima, incapace di gestire autonomamente le proprie finanze e il patrimonio immobiliare ereditato, sarebbe stata oggetto di manipolazione da parte dell’ex agente.

Scoperta e Indagini

L’indagine è scaturita da una segnalazione dell’amministratore di sostegno dell’anziana madre della vittima al giudice tutelare, che ha rilevato prelievi bancari anomali. La Procura ha successivamente richiesto e ottenuto l’amministrazione di sostegno anche per la figlia, avviando parallelamente le indagini.

Tra i beni sottratti figura anche un’automobile del valore di 28.000 euro, che l’imputato avrebbe ottenuto come “regalo” dalla vittima. Il veicolo è stato posto sotto sequestro nel corso delle indagini.

L’avvocato difensore Giorgio Zunino ha annunciato che presenterà ricorso in appello contro la condanna del suo assistito.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI