Polizia di Stato: giro di nomine al vertice su proposta del ministro Piantedosi

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha approvato un ampio riassetto dei vertici della Polizia di Stato. Le nuove nomine coinvolgono diversi questori e dirigenti generali di pubblica sicurezza, con l’obiettivo di rafforzare l’efficacia operativa sul territorio e riorganizzare alcune funzioni centrali e periferiche dell’Amministrazione.

Avvicendamenti e nuovi incarichi

Paolo Sartori, dirigente generale e già Questore di Bolzano, è rientrato dalla posizione di fuori ruolo per assumere le funzioni di Questore di Brescia, con decorrenza dal 1° giugno 2025.

Al suo posto, a Bolzano, è stato nominato Giuseppe Ferrari, già Questore di Potenza, che assume l’incarico a seguito del collocamento in posizione di fuori ruolo.

Mario Viola, dirigente superiore e direttore dell’Ufficio IV – Comunicazione istituzionale della Segreteria del Dipartimento, è stato nominato dirigente generale di pubblica sicurezza con il conferimento delle funzioni di Direttore della Scuola Superiore di Polizia. Lascia quindi la guida della comunicazione della Polizia di Stato.

In Sardegna, Alfonso Polverino, fino ad ora Questore di Nuoro, è stato nominato dirigente generale di pubblica sicurezza e collocato in posizione di disponibilità, per esigenze legate al riassetto delle articolazioni territoriali della Polizia di Stato nella regione.

Lilia Fredella, Questore reggente di Trieste, è stata nominata dirigente generale di pubblica sicurezza, mantenendo le attuali funzioni.

Nicola Zupo, dirigente superiore e Direttore del Servizio centrale di Protezione della Direzione centrale della Polizia criminale, è stato nominato dirigente generale con il conferimento delle funzioni di Questore di Trento e contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo.

Infine, Raffaele Gargiulo, Questore di Pisa, è stato promosso dirigente generale di pubblica sicurezza e nominato Questore di Potenza.

