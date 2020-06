Perde il controllo della moto, militare cade e muore mentre rientra a casa

La dinamica del sinistro, nel quale non sono stati coinvolti automobilisti né altri mezzi, sembrerebbe piuttosto chiara: resta però da chiarire che cosa abbia provocato la perdita di controllo della moto. Sarà infatti il medico a verificare se possa essersi o meno trattato di un malore improvviso, se di un colpo di sonno o di altre cause. Sgomento per l’ennesimo, tragico sinistro nel Salento: nella sola serata di ieri, un ragazzo di appena 20 anni, Alessio Quarta, ha perso la vita sull’asfalto nel primo pomeriggio. E, esattamente una settimana addietro, la drammatica sorte è toccata anche a Luna Benedetto, la ragazzina di 16 anni sbalzata da uno scooter di ritorno da una pizzeria. Dai giorni in cui le restrizioni per l’emergenza sanitaria sono state ammorbidite, si è assistito a una vera e propria emergenza sulle strade salentine.

