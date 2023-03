Perché i mini giochi di pesca sono così avvincenti?

Quando penso all’open world e ai giochi di costruzione di mondi in generale, non penso a tutta la libertà che abbiamo o alla capacità di adattare l’ambiente circostante a come voglio che appaia. No, penso alle cose più importanti della vita, come i mini giochi di pesca. Ogni videogioco a cui abbia mai avuto il piacere di giocare che prevedeva la pesca come minigioco mi ha subito catturato al pensiero di annaspare in più specie di pesci nel corso delle ore invece di raggiungere gli obiettivi principali. Forse sono strano, ma il pensiero di mettere una rete o una canna nell’acqua per contraccambiare e catturare i pesci ha un punto debole nel mio cuore. Giochi come Old School Runescape, in cui puoi acquistare account OSRS impilati, mi attirano davvero con la loro ode alle acque del mondo. Penso di sapere perché. Iniziamo con un gioco come Red Dead Redemption 2.

Il multiplayer in questo gioco si è concentrato fortemente sul fatto che i giocatori andassero a pescare soldi mentre cercavano di raccogliere le catture più grandi che potevano trovare. Non solo ha funzionato, ma ha anche portato i giocatori a pescare per ore e ore. Ad esempio, questo servizio online non ha ricevuto gli aggiornamenti più grandi, quindi i giocatori hanno fatto ricorso a divertirsi in modi sciocchi invece di giocare seriamente per salire di livello. Io e i miei amici pescavamo per quasi sei ore in Red Dead Online, parlando attraverso i nostri microfoni di una miriade di argomenti rimanendo rilassati in un ambiente amico dei pesci. Penso che il motivo per cui così tanti giocatori gravitano verso questi mini giochi sia per il loro divertimento arcade in un modo fin troppo realistico stile di gioco. Forse non è questo, ma penso che i mini giochi di pesca siano una grande fuga da mondi altrimenti grandi che consumano energia se giocati in modo coerente. Un altro motivo a cui posso ricorrere è l’aspetto di catturarli tutti. No, non sto parlando di account Pokemon Go. Ma il vero giocatore ama completare i giochi al massimo, sbloccando tutto finché non diventa un gioco di numeri. Ciò accade in Animal Crossing, dove i giocatori vengono accolti in un museo vuoto che devono riempire da soli. Chiunque abbia un talento per l’organizzazione sa che un museo vuoto non va bene e ci sono pesci nell’oceano che aspettano solo di essere catturati per essere visti. Per quanto possa sembrare triste, riempire le classifiche e sbloccare il pesce più raro fino al completamento è il sogno di un giocatore. Non solo crea dipendenza da questo aspetto, ma i pesci sono in rotazione in Animal Crossing, creando un costante bisogno di attenzione nei confronti del gioco attraverso le vere quattro stagioni del mondo. Per non parlare del fatto che la semplice vista di una grande sagoma di un pesce in Animal Crossing accende il pescatore professionista che è in noi. Anche l’aspetto del tempismo per ottenere il tiro giusto mantiene i nostri cervelli mentalmente bloccati, facendoci sapere che i mini giochi di pesca sono davvero tutto ciò che dovrebbero essere.