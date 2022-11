Pavia, Appuntato dei carabinieri si toglie la vita con la pistola d’ordinanza

L’11 novembre 2022 è stato rinvenuto il cadavere di un Appuntato Scelto Qualifica Speciale di 46 anni. Il militare si sarebbe suicidato esplodendosi un colpo con la pistola d’ordinanza. Il cadavere sarebbe stato rinvenuto nelle campagne di Pieve del Cairo, in provincia di Pavia. Una notizia riportata esclusivamente dall’Osservatorio Suicidi in Divisa e non rilanciata dai media locali e nazionali.

IL FENOMENO DEI SUCIDI NELLE FORZE DI POLIZIA

Torna prepotente il problema dei suicidi fra gli appartenenti alle forze dell’ordine. Le cifre negli ultimi anni sono sempre più allarmi. E da più si invocano interventi che tendano fornire un supporto ancor pìù forte rispetto a quanto non si stia già facendo. Tante belle parole spese ogni giorno. Ma aldilà di fredde circolari e discorsi al vento, è risaputo che Il dialogo, il supporto psicologico, l’ascolto e la comprensione de dolore possono contribuire a prevenire il suicidio e favorire un superamento delle difficoltà.

Si tratta del 13° carabiniere che, dall’inizio del 2022 ha deciso di togliersi la vita.