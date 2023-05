Parà salva un’anziana e poi il suo gatto.«Era la sua unica compagnia»

I militari dell’8° Reggimento genio guastatori paracadutisti Folgore di Legnago hanno partecipato attivamente alle operazioni di soccorso nell’Emilia-Romagna colpita da gravi alluvioni. Tra loro, Gaetano Iarrusso, un 45enne graduato aiutante in servizio da 27 anni, originario di Benevento e con due figli. La sua esperienza ha fatto il giro del web: una foto dove abbraccia un’anziana che lui e i suoi colleghi hanno messo in salvo.

È stata proprio quest’ultima a chiedere un ulteriore aiuto ai militari, per recuperare il suo affetto più grande: il gatto. Iarrusso e i suoi colleghi hanno compreso la situazione e deciso di procedere in sicurezza. Grazie all’intervento di loro, la signora è stata salvata per la seconda volta ed è stata felice di sentirsi così protetta.

«Quando è successo il disastro ero a casa», racconta Iarrusso, «erano le 20 di un martedì: sapevo che potevano telefonarci da un momento all’altro. All’una di notte eravamo già operativi a Forlì. Sono stati tre giorni intensi, abbiamo lavorato fermandoci il minimo necessario a riposarci. Uno dei momenti più emozionanti è stato l’applauso partito da un condominio per ringraziarci mentre mettevamo in salvo la gente. Ci siamo guardati tra noi, c’è stata qualche pacca sulla spalla e poi via, siamo ripartiti col nostro lavoro».

Le operazioni di soccorso in cui sono impegnati militari come Iarrusso testimoniano quanto siano importanti le loro competenze e l’impegno nell’affrontare scenari emergenziali.

