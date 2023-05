Arrestato il 28enne colpito dal carabiniere: «Aveva colpito la ex con una bottiglia sui denti»

Il video in cui riceve un pestone sul viso da uno dei carabinieri che lo sta ammanettando a Livorno è diventato virale, anche perché l’episodio è accaduto subito dopo un altro arresto violento, quello di Milano in zona Bocconi, filmato e condiviso sui social. In quel video, il 28enne di origine tunisina opponeva resistenza al fermo dei due militari che l’avevano raggiunto dopo un inseguimento per rapina. Ora il 28enne protagonista del video è stato arrestato perché avrebbe violato il divieto di avvicinamento all’ex compagna.

L’uomo, secondo quanto riferisce Ansa, sarebbe stato infatti condannato in primo grado a due anni di reclusione per maltrattamenti, ma era poi tornato in libertà con obbligo di firma. Due settimane prima dell’episodio finito in rete, l’uomo sarebbe andato nell’appartamento della ex compagna e, al culmine di una lite, l’avrebbe aggredita con una bottiglia colpendola sui denti. La donna, finita al pronto soccorso con una prognosi di 45 giorni, non aveva sporto denuncia e solo in un secondo momento le forze dell’ordine sono risalite a lui.