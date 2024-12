Omicidio pizzaiolo star di Tik Tok, arrestati 4 suoi familiari che aggredirono il poliziotto

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’aggressione si sarebbe verificata in un contesto di tensione crescente, alimentato dal dolore per la perdita del familiare e dall’impatto emotivo della tragedia.

Sortino, indagato per omicidio subito dopo i fatti, aveva assistito a un incidente stradale avvenuto a Isola Capo Rizzuto, comune limitrofo a Crotone. Chimirri, che era alla guida di una delle vetture coinvolte, non si sarebbe fermato per chiarire l’accaduto, ma si sarebbe allontanato. Il vice ispettore, libero dal servizio e in borghese, lo avrebbe inseguito fino al quartiere “Campanaro” di Crotone, noto per la presenza di numerosi pregiudicati.

Una volta raggiunto, Sortino si sarebbe qualificato come agente e avrebbe chiesto spiegazioni al pizzaiolo, che era sposato, padre di quattro figli e molto noto sui social, con quasi 158 mila follower su TikTok. La situazione sarebbe però degenerata in un’aggressione definita “brutale” dalla Procura, culminata in una violenta colluttazione durante la quale il poliziotto ha sparato tre colpi, uno dei quali ha colpito e ucciso Chimirri.

Secondo le ricostruzioni, nelle concitate fasi successive, il figlio della vittima avrebbe raccolto la pistola caduta al poliziotto a terra, cercando di usarla contro l’agente. Tuttavia, l’arma si era inceppata e l’intervento dei carabinieri ha evitato ulteriori tragedie. Sortino è stato ricoverato per gravi traumi al volto presso l’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.