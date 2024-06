Ok a Kiev per uso armi contro Russia. Zelensky: grazie Biden

La Germania autorizza gli ucraini a difendersi “nel rispetto del diritto internazionale” contro gli attacchi che arrivano da immediatamente oltre confine. Stoltenberg: “Mosca capisca che la Nato sosterrà Kiev a lungo”. Anche Biden avrebbe “segretamente” autorizzato l’Ucraina a colpire in territorio russo con armi Usa, ma solo nell’area vicino a Kharkiv e non a lungo raggio

La Germania autorizza gli ucraini a difendersi “nel rispetto del diritto internazionale” contro gli attacchi che arrivano da immediatamente oltre confine. E questo “anche con le armi consegnate”, anche quelle tedesche. Lo dice il portavoce del cancelliere Scholz, Steffen Hebestreit, in una nota. Anche il presidente americano Biden avrebbe “segretamente” autorizzato l’Ucraina a colpire in territorio russo con armi Usa, ma solamente nell’area vicino a Kharkiv e non a lungo raggio. L’indiscrezione è stata pubblicata in esclusiva da Politico, che cita fonti informate.

L’Ucraina ha dichiarato che il via libera americano all’uso di armi occidentali contro obiettivi in Russia, a determinate condizioni, “rafforzerà significativamente” la sua difesa contro gli assalti russi, in particolare nella regione di Kharkiv, dove l’esercito di Mosca ha lanciato un’offensiva all’inizio di maggio. “Mosca capisca che la Nato sosterrà Kiev a lungo”. Lo ha dichiarato il Segretario generale della Nato da Praga dove si trova per una riunione informale dei ministri degli Esteri dei Paesi dell’Alleanza Atlantica.

Ucraina: Fmi verso ulteriori aiuti per 2,2 mld dollari

Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il governo ucraino sulla quarta revisione del programma di aiuti attualmente in corso per sostenere il Paese in guerra, aprendo così la porta al versamento di ulteriori 2,2 miliardi di dollari. L’accordo deve ora ricevere il via libera dal consiglio di amministrazione del Fondo, che dovrebbe riunirsi “nelle prossime settimane”, ha precisato l’istituzione nel suo comunicato. Si tratta della quarta quota del programma di aiuti di 15,6 miliardi di dollari adottato nel marzo 2023, nel quadro di un grande piano di aiuti internazionali per un importo totale di 122 miliardi di dollari.

Ucraina: Zelensky, sono grato e apprezzo decisione Biden

“Sono grato e apprezzo la decisione di Joe Biden sull’uso da parte dell’Ucraina delle sue capacità di difesa. Questo è un passo positivo che ci consentirà ora di proteggere meglio l’Ucraina e gli ucraini dal terrore russo e dai tentativi di espandere la guerra”. Lo scrive il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Zelensky prosegue: “Dobbiamo continuare a compiere esattamente questi passi, decisivi ed efficaci, per garantire il vantaggio strategico del mondo democratico in questo confronto, in cui non viene determinato solo il destino dell’Ucraina. Insieme ripristineremo senza dubbio la pace giusta e riusciremo a garantire la sicurezza. Sono grato per il supporto vitale.