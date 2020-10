Nuoro, rapina e sparatoria all’ufficio postale: ferito carabiniere. È grave

Una donna carabiniere è rimasta ferita dai banditi nel corso di una rapina all’ufficio postale di Fonni, in provincia di Nuoro.

La militare è stata trasportata in ospedale con l’elisoccorso del 118. Secondo le prime informazioni è grave, non in pericolo di vita.



I banditi, che avevano appena compiuto il colpo e si stavano allontanando dall’ufficio postale, hanno aperto il fuoco quando è giunta sul posto la pattuglia dei carabinieri.

Organizzati posti di blocco nella zona per catturare i rapinatori che sono riusciti a fuggire