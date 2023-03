Non si ferma a posto di blocco e colpisce carabiniere: dopo inseguimento si schianta

A bordo di uno scooter non si ferma al posto di blocco e anzi accelera colpendo un carabiniere con lo specchietto e dando il via a un inseguimento. La sua corsa però finisce poco dopo con l’arresto e una denuncia.50enne non si ferma al posto di blocco

Il fatto è avvenuto mercoledì 22 marzo a Castellammare di Stabia. Sono da poco passate le 20:00 e un cinquantenne avanza a bordo del suo scooter transitando per via Napoli.



Poco più avanti c’è un posto di blocco dei carabinieri della compagnia di Castellammare. Un militare alza la paletta intimando l’alt. Il 50enne ignora l’ordine e continua a guidare per la sua strada. Lo specchietto dello scooter colpisce in pieno il carabiniere che cade a terra.

Il militare si rialza subito e insieme al collega sale a bordo dell’auto di servizio per inseguire il centauro. L’inseguimento è breve: poco più avanti, in via Ripuaria, il 50enne perde il controllo del mezzo e cade. Per lui, fortunatamente, solo qualche livido e alcune escoriazioni.

Accertatisi delle sue condizioni, i militari lo identificano e lo arrestano per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.



Durante gli accertamenti emerge il motivo della fuga: lo scooter era sprovvisto di assicurazione e il suo conducente aveva la patente scaduta.

