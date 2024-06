Fa sesso in caserma e segna un’ora di straordinario, Carabiniere assolto in appello: “Ha effettivamente svolto atti d’ufficio”

Svolta nel processo a carico del carabiniere 52enne che nel 2017 era stato condannato in primo grado a 11 mesi per truffa e falso in relazione ad un rapporto sessuale avuto con una donna in caserma. La Corte d’Appello lo ha infatti assolto venerdì sera “perché il fatto non sussiste”.

I fatti e la condanna in primo grado

I fatti risalgono all’11 gennaio 2017, quando il militare aveva fatto entrare due donne in caserma per poi appartarsi con una di esse. In primo grado era stato ritenuto colpevole di truffa e falso per aver dichiarato di dover svolgere attività lavorative urgenti e improcrastinabili quella sera, mentre in realtà si appartava con la donna. Per quell’ora di straordinario fittizia, il carabiniere aveva percepito 16 euro.

La vicenda era costata al carabiniere, che oggi è in servizio fuori regione, anche la sospensione dal servizio, dopo la denuncia per violenza sessuale sporta da una delle due donne. Accusa rivelatasi però infondata, tanto che il procedimento è stato archiviato e la donna è stata condannata per calunnia.

L’assoluzione in Appello

In Appello però i giudici hanno ritenuto che il militare non avesse agito con l’intenzione di truffare l’Arma, poiché quella sera aveva comunque svolto atti d’ufficio nell’orario di straordinario. Nell’appello l’avvocato fa notare che, risiedendo il militare in caserma, ne aveva libero accesso e l’ingresso negli uffici era dovuto in sostanza ad un’ingenuità – soddisfare la richiesta della donna e non alla volontà di truffare.

Soddisfazione da parte della difesa per una sentenza che “accoglie quanto sostenuto sin dal principio”, ovvero che non vi fosse alcuna volontà di truffa da parte del carabiniere. Ora si attendono le motivazioni della sentenza di assoluzione.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI