NELLA FLOTTA DEI CARABINIERI ARRIVANO MASERATI MCPURA E ALFA ROMEO GIULIA QUADRIFOGLIO: POTENZA E TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA VITA

Due nuove “Gazzelle” per missioni sanitarie urgenti

La flotta dei Carabinieri si arricchisce di due vetture ad alte prestazioni destinate a un compito speciale: il trasporto urgente di organi e sangue. Si tratta della Maserati McPura e dell’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, entrambe in livrea istituzionale e dotate dell’allestimento tecnico necessario per affrontare missioni sanitarie critiche in tutto il territorio nazionale.

Le due supersportive, equipaggiate con sirene, sistemi di sicurezza potenziati e strumentazioni dedicate, saranno impiegate in attività ad altissima urgenza, dove ogni secondo può fare la differenza.

La Maserati entra nell’Arma: una prima storica

Per la prima volta nella sua storia, una Maserati entra ufficialmente in servizio con l’Arma dei Carabinieri. La prescelta è la McPura, la coupé ad alte prestazioni equipaggiata con motore V6 Nettuno biturbo da 630 cavalli, tecnologia a precamera brevettata e monoscocca in fibra di carbonio.

L’ingresso della McPura segna un momento simbolico e tecnico di rilievo: un’auto di lusso e potenza, concepita per la pista, ora messa al servizio del bene pubblico e delle missioni salvavita.

Giulia Quadrifoglio, la tradizione che continua

Accanto alla novità Maserati, l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio consolida la sua presenza nella flotta dell’Arma. Nella sua più recente versione, monta un V6 biturbo da 520 cavalli abbinato a differenziale autobloccante meccanico, trazione posteriore e assetto sportivo ottimizzato per le missioni di emergenza.

Dotata di strumentazione di bordo e sistemi di sicurezza dedicati, la Giulia Quadrifoglio continua a incarnare l’equilibrio tra sportività e servizio istituzionale, rinnovando un legame storico con i Carabinieri.

Un legame che nasce nel dopoguerra

Il rapporto tra Alfa Romeo e l’Arma dei Carabinieri affonda le sue radici nel secondo dopoguerra. Tutto ebbe inizio nel 1951 con la 1900 M “Matta”, un fuoristrada robusto e affidabile. Solo un anno dopo, la berlina Alfa Romeo 1900 diede origine alla celebre denominazione di “Gazzella”, simbolo di prontezza, agilità e intervento immediato.

Da allora, il Biscione è rimasto una presenza costante: Giulia, Alfetta, Alfa 90, 75, 155, 156, 159, fino alle moderne Giulia e Giulia Quadrifoglio. Ogni modello ha accompagnato l’evoluzione dell’Arma, diventando parte della sua identità visiva e operativa.

Cerimonia di consegna a Roma

La presentazione ufficiale delle nuove vetture si è svolta lunedì 27 ottobre 2025 presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri a Roma.

Erano presenti il Comandante Generale, Gen. C.A. Salvatore Luongo, il Capo di Stato Maggiore, Gen. C.A. Andrea Taurelli Salimbeni, e il Capo del IV Reparto “Sostegno logistico delle Forze”, Gen. D. Antonio Di Stasio.

Per Stellantis hanno partecipato il CEO Antonio Filosa, che ha consegnato le chiavi della Maserati McPura al Comandante Generale, insieme al Responsabile Enlarged Europe ed European Brands Emanuele Cappellano, al Responsabile Alfa Romeo e COO Maserati Santo Ficili e alla Managing Director Stellantis Italia Antonella Bruno.

Un incontro che ha unito industria automobilistica e istituzioni, celebrando l’ingresso di due simboli del made in Italy in una delle forze dell’ordine più rispettate al mondo.

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!