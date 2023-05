Giovanardi sulle nozze gay del carabiniere: “Scandaloso usare alta uniforme per mettere in bocca la lingua a un uomo”

E rincara: “C’è una dignità della divisa che va rispettata e in questo caso è stata offesa. E hanno anche sminuito il prestigio dei carabinieri. Nella parata del 2 giugno i carabinieri vestono in alta uniforme, non è che arriva uno e dice che vuole sfilare in mutande perché gli piace di più. Che un carabiniere in alta uniforme – continua – si metta a baciare il parrucchiere in quella maniera a me scandalizza e ha fatto incazzare centinaia di migliaia di persone. Andatevi a leggere le chat. Viene usata un’alta uniforme per mettere la lingua in bocca a un altro uomo, nel contesto di una cerimonia che non è un matrimonio: è una pagliacciata, una carnevalata, una sceneggiata, una parodia di una cosa che non esiste”.

Insorge Giuseppe Cruciani, a cui fa eco David Parenzo: “Ma dove hanno sminuito il prestigio dei carabinieri? Non l’hai detto in tanti altri casi”.

