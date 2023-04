Nato, Cavo Dragone: “Controffensiva e sanzioni potrebbero spingere Mosca e Kiev a negoziare”

Il capo di Stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, ha dichiarato in un intervento all’Atlantic Council a Washington che la scommessa di Vladimir Putin riguardo l’invasione dell’Ucraina si è rivelata disastrosa per la Russia. In particolare, Dragone ha sottolineato la risposta veloce ed efficace della comunità internazionale e la coesione straordinaria a livello dell’Unione europea e della Nato, che hanno impedito a Putin di raggiungere i suoi obiettivi strategici.

LEGGI ANCHE Migranti: cos’è la protezione speciale e perché il governo vuole abolirla

LEGGI ANCHE Forze di Polizia: governo ignora contratti e non paga l’una tantum. Ecco a quanto ammonta

Secondo Dragone, attualmente è difficile dire se ci sarà un vincitore nella situazione in Ucraina, ma la cosa più importante è arrivare ad un tavolo negoziale che porti ad un accordo di pace. L’Italia rimarrà al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario e continuerà a valutare le esigenze del Paese insieme agli alleati, fornendo materiali, addestramento e tutto ciò di cui hanno bisogno per contrastare l’invasione.

Riguardo al Mediterraneo, Dragone ha sottolineato l’importanza strategica della regione, soprattutto alla luce della guerra in Ucraina e della presenza di importanti risorse energetiche e infrastrutture come gasdotti e cavi per la migrazione dei dati.

In particolare, Dragone ha osservato che le tensioni nel Mediterraneo e lungo il fianco meridionale della Nato implicano una maggiore responsabilità per l’Italia, che ha il compito di aiutare i Paesi della regione nella costruzione di istituzioni funzionanti senza interferire con il loro governo e la loro libertà. Le condizioni politiche e socioeconomiche “precarie” di alcuni Paesi che si affacciano sul Mediterraneo richiedono quindi un maggiore aiuto e sostegno.

Cosa aspetti, abbonati ai nostri contenuti!

Con un costo inferiore a quello di un caffè al mese, potrai leggere le nostre notizie senza essere disturbato dagli spazi pubblicitari. Clicca sul link per abbonarti e contribuire a sostenere la nostra missione di fornire notizie di qualità ai nostri lettori. – CLICCA QUI PER ABBONARTI