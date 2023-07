Napoli, aggressione scioccante a ragazza a Posillipo: alcuni giovani coraggiosi intervengono. VIDEO

Due ragazzi che discutono animatamente davanti a un’automobile, a Posillipo, poi parte un primo ceffone. Forte, diretto al viso. E, poco dopo, ne arrivano altri, fino a quando lei non rientra nell’automobile, una Smart. Scena che è stata ripresa con un cellulare, presumibilmente da un’abitazione vicina a giudicare dalle voci che si sentono in sottofondo, e che è finita sui social network, Instagram e Tik Tok in particolare.

Nel filmato che in queste ore è circolato in maniera molto capillare, generando – com’è ovvio – indignazione e rabbia per l’atto di violenza, si vedono anche alcuni ragazzi che intervengono e che prendono a calci l’automobile.

Dopo lo stupore e l’iniziale titubanza, mista a incredulità, una ragazza dice «no, ma io scendo..scendo» intendendo evidentemente di voler difendere la giovane in difficoltà, sopraffatta dalla violenza dell’uomo che si trovava di fronte a lei, in piedi, dal lato di sinistra della vettura parcheggiata, una piccola utilitaria. Il filmato dura poco più di tre minuti.

Ad un certo punto si vedono dei ragazzi che con fare veemente prendono a calci l’auto dell’uomo, a difesa della giovane: «Che fai? Non devi permetterti!». All’arrivo degli altri il giovane esce nuovamente dal veicolo e si scaglia anche contro di loro, per poi rientrare in macchina e ripartire.



Il tratto di strada ripreso è in via Orazio, una delle strade più prestigiose di Napoli. Sull’accaduto sono in corso accertamenti delle forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire e datare l’accaduto. Non si è ancora appreso se la vicenda sia stata denunciata o meno dalla vittima della violenza, da coloro che hanno effettuato le riprese video per i social e da coloro che sono intervenuti fisicamente a difesa della giovane donna.

