Lo sfogo della politica dopo il sequestro di 1 kg di maryuana a Tor Bella Monaca

Un suv lussuoso con targa svizzera e due soggetti sospetti all’interno. Dopo un approfondito controllo i militari della Stazione Carabinieri di San Vittorino hanno tratto in arresto due cittadini di nazionalità Romena di 28 e 48 anni che trasportavano un kg di Maryuana, presumibilmente destinata alla vendita sul territorio di Tor Bella Monaca. Oltre i complimenti della Politica territoriale al Comandante della Stazione Pietro Di Iorio e a tutti i suoi Militari per tali risultati arriva anche lo sfogo del Vicepresidente del Municipio VI di Roma Andrea La Fortuna, nonché Carabiniere:

“per noi vale doppio considerando il particolare stato di disagio con cui debbano convivere i nostri agenti, perennemente in straordinario obbligato per via di un’importante stato di sotto organico perenne”

Sembrerebbe che da anni questo presidio del’Arma sia sotto organico per via della propria sede, risultata non idonea e quindi non in grado di ospitare ulteriori militari

“Pochi uomini, mezzi fatiscenti ed una struttura risultata INAGIBILE da anni in un territorio in continua fase di espansione nel versante est della periferia di Roma, piccoli spazi che non potrebbero accogliere un numero esatto di uomini e donne necessari, da impiegare per tale territorio giurisdizionale.”

Continua La Fortuna

“Abbiamo accolto con piacere la visita del Comandante Generale dell’Arma all’interno di alcuni presidi dell’Arma di questo territorio, pochi mesi fa, ma nulla è cambiato”