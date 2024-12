Napoli, 14enne non si ferma all’alt e travolge un militare dell’Esercito

Serata movimentata nel cuore della movida partenopea. Un 14enne, incensurato, è stato protagonista di un incidente in piazza Dante, storica piazza a pochi passi da via Toledo. In sella al suo scooter, il giovane ha ignorato l’alt intimato da un militare dell’Esercito italiano, impegnato nell’operazione Strade Sicure. Nel tentativo di invertire la marcia per sfuggire al controllo, ha perso il controllo del mezzo e ha investito il caporale.

I carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti immediatamente, bloccando il ragazzo, poi condotto in caserma. Denunciato per resistenza, è stato successivamente affidato ai genitori. “Ho avuto paura di perdere lo scooter”, avrebbe dichiarato il giovane.

Operazioni straordinarie: sanzioni e sequestri

I controlli serrati nelle zone della movida hanno portato a risultati significativi:

23 minori sanzionati per violazioni del codice della strada, di cui 15 senza casco.

12 scooter sequestrati

70 giovani perquisiti per il contrasto alla diffusione di armi: quattro ragazzi, tra i 15 e i 20 anni, sono stati trovati in possesso di armi bianche, tra cui coltelli con lame fino a 25 cm e un tirapugni in acciaio.

