Morto dopo un inseguimento a Milano, indagato il carabiniere alla guida dell’auto

Stando a quanto riferito in Procura, le iscrizioni a garanzia per omicidio stradale, per il 22enne tunisino e per il carabiniere 37enne, serviranno per effettuare, oltre all’autopsia fissata per venerdì, tutti gli accertamenti e le analisi tecniche per ricostruire esattamente quanto accaduto quella notte. La Procura di Milano aveva già disposto l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale per il tunisino di 22 anni che era alla guida dello scooter, anche indagato a piede libero per concorso nell’omicidio stradale. È ricoverato e piantonato in ospedale e non è ancora stato ascoltato nelle indagini.