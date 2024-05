Morti tre giovani finanzieri: cosa sappiamo sulla dinamica

In base alle prime ricostruzioni della dinamica, i tre militari della Guardia di Finanza morti in Val di Mello erano impegnati in un addestramento quando una delle due cordate ha ceduto.

Era un’esercitazione nell’ambito di un addestramento ordinario quella in cui sono morti i tre giovani finanzieri in Val di Mello. Stando a quanto riferito da fonti della Guardia di Finanza, le cordate del Soccorso Alpino delle Fiamme Gialle erano due e una ha ceduto per cause in corso di accertamento. I rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente vengono svolti dagli stessi finanzieri guidati dal magistrato di turno. I ragazzi deceduti sono originari della Valtellina.

Le vittime

Le vittime hanno 32, 25 e 22 anni. I tre militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza erano impegnati in una esercitazione in Val Masino, in provincia di Sondrio. Facevano parte di una delle due cordate e dalle prime informazioni, per cause ancora da accertare, si sarebbero staccati cadendo dal precipizio degli Asteroidi. Sono in corso le operazioni di recupero dei corpi. Sul posto anche i carabinieri e il pm di turno della Procura di Sondrio, diretta da Piero Basilon.

