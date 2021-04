Ministro Difesa: “Se qualcuno ha sbagliato pagherà”

Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini mette in evidenza il valore degli uomini in divisa e isola le mele marce: «Le forze armate sono le persone che sono impegnate in questa realtà, in questa esperienza, che sono presidio di valori e impegno – dice – Non sono gli esempi negativi che abbiamo visto anche in questi giorni, che hanno occupato le pagine dei giornali. Per le forze armate, la bandiera e il giuramento che viene fatto di fronte alla bandiera di servire le istituzioni sono il valore fondamentale di riferimento».

Poi la sottolineatura: «Se qualcuno ha sbagliato, i comportamenti saranno sanzionati con severità – assicura -. Ma quello non è lo specchio dei valori di riferimento delle Forze Armate. Vorrei che questo fosse molto chiaro a tutti noi».