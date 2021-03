Ministro della Difesa: “Se necessario pronta rimodulazione Drive Through per vaccini”

“La campagna delle vaccinazioni e’ una sfida fondamentale che il Paese deve vincere e per poterlo fare il nostro e vostro lavoro e’ fondamentale. Grazie per quello che avete fatto fino ad ora, mi piacerebbe poter parlare di tutto questo al passato ma non e’ ancora possibile. Dobbiamo prepararci a lavorare al massimo nelle prossime settimane”.

Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, durante la visita di questa mattina presso il Centro Ospedaliero di Milano. Il ministro, accolto dal Generale di Brigata, Alfonso Miro, alla guida del Comando Militare Esercito “Lombardia” e dal Colonnello Fabio Zullino, Direttore del Centro Ospedaliero Militare di Milano, ha visitato il presidio della Difesa attivo dal mese di gennaio nella campagna vaccinale anticovid. “Sono qui nella mia terra – ha affermato il Ministro Guerini in videocollegamento con tutto il personale dei Drive Through Dell Difesa schierati in Lombardia – nella mia regione che tanto ha sofferto all’inizio dell’emergenza e che ha avuto nella sanita’ militare un aiuto molto importante. Le Forze Armate, dall’inizio dell’emergenza sono a supporto dello sforzo che il Paese sta facendo e sono pronte e abituate ad essere flessibili e capaci di modulare gli assetti in relazione alla mutazione delle condizioni sul terreno. Per questo la Difesa e’ pronta a rimodulare, d’intesa con le autorita’ sanitarie, le attivita’ dei Drive Through per concorrere, se necessario alla campagna di vaccinazione“.

E poi ha aggiunto: “da Milano a Taranto, da nord a sud, abbiamo dato risposte efficaci in termini numerici e di risultati. Testimonianze di apprezzamento arrivano da tutti per il lavoro che state svolgendo, da parte delle istituzioni nazionali, locali, ma soprattutto da parte dei cittadini. Vi esprimo il mio ringraziamento e quello di tutta la Difesa e degli italiani per quello che state facendo. Un lavoro prezioso e un ulteriore tassello della strategia del Paese per fronteggiare la pandemia. Vi ringrazio per quello che avete fatto e che continuerete a fare, so che vi abbiamo chiesto enormi sacrifici ma so che lo fate con orgoglio per l’Italia e per gli italiani per il giuramento che avete prestato alla Bandiera”.

Sono 62 i medici e 112 gli infermieri impiegati presso il Centro e nei 28 Drive Through della Difesa (DTD) operativi in tutta la Lombardia nell’operazione “Igea”- spiega ancora la nota- coordinata dal Comando Operativo di Vertice Interforze per svolgere lo screening della popolazione con oltre 240 mila tamponi effettuati. La Difesa ha dato la disponibilita’, in base alle richieste degli enti locali, alla trasformazione dei Drive Through della Difesa, 142 attualmente quelli attivi in tutta Italia, in eventuali centri di somministrazione dei vaccini. Nella Caserma Loris Annibaldi, sede del Centro Ospedaliero Militare situata nel quartiere di Baggio, il Ministro- prosegue il comunicato- ha incontrato i medici e gli infermieri delle Forze Armate impegnati nella campagna vaccinale contro il Covid. Attualmente presso la struttura militare, in collaborazione con l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo della Regione Lombardia, e’ in corso la vaccinazione a favore del personale sanitario della Regione Lombardia e degli over 80enni. Sono oltre 10 mila i vaccini gia’ effettuati, tra Pfizer-Biontec, Moderna e AstraZeneca, di cui oltre 300 somministrati a domicilio presso le RSA locali con team mobili della Difesa. Nei prossimi giorni sara’ attivato un secondo padiglione con il concorso del personale sanitario dell’ASST e la collaborazione delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa, del personale del Sovrano Militare Ordine di Malta e del mondo dell’associazionismo milanese. A pieno regime potranno essere somministrati fino a 1.300 vaccini al giorno.