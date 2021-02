Ministro Costa: “tornerò alla mia vita da Generale dei Carabinieri Forestali e il mio impegno per la tutela ambientale non finisce qui”

Sulla sua pagina facebook l’ex Ministro Sergio Costa ha rivolto un saluto ed un ringraziamento aisuoi followers, rimarcando che il proprio impegno per la tutela ambientale comunque non termina adesso.

Ora il ministero dell’Ambiente, che è diventato della “Transizione Ecologica”, è passato a Roberto Cingolani.

“Grazie per tutto l’affetto che mi state dimostrando in queste ore. Il mio mandato da Ministro è terminato, ma non il mio impegno per la tutela ambientale. Da lunedì tornerò alla mia vita da Generale dei Carabinieri Forestali e il mio impegno per la tutela ambientale non finisce qui.”