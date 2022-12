Militari, oggi busta paga con tredicesima. Quali inesattezze e quando saranno sanate

Le Forze Armate si apprestano a ricevere una spiacevole sorpresa in questo periodo natalizio. Oltre all’accredito dello stipendio tabellare, infatti arriverà sul conto corrente anche la tredicesima, un aiuto importante per affrontare le festività. Purtroppo per molti arriverà “monca”. Infatti nonostante l’importanza dell’istituto in questione, alcuni militari saranno destinatari di una tredicesima fortemente ridotta mentre tutti gli altri dovranno fare a meno di una parte importante del loro stipendio: non figura infatti l’intera indennità operativa sul calcolo della tredicesima mensilità.

Lo Stato Maggiore Difesa ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno deciso di emettere un cedolino straordinario che verrà pagato il 28/12 per tutto il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto e tutto quello con l’iniziale del Codice Fiscale compresa tra “Q” e “Z”. La tredicesima, invece, sarà comunque accreditata oggi insieme alla retribuzione tabellare, ma senza il relativo calcolo dell’indennità operativa. Il problema dovrebbe essere completamente sanato il 28 dicembre facendo venire meno, in parte, l’utilità di un surplus stipendiale prima delle festività natalizie e non al termine.

Ancora una volta un disservizio causato da NOIPA, nel mese la cui busta paga è la più attesa dell’anno.