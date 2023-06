“Militari Assassini”, vandalizzata fontana a Taranto. Ciavarelli: “Ostentazione di cultura con il portafoglio pieno?”

La fontana di Piazza Maria Immacolata, punto di riferimento storico della città, ieri mattina è stata trovata con l’acqua colorata di rosso. L’atto vandalico di Taranto porta come firma la scritta sul manto della piazza “Militari Assassini”.

Il Commento di Ciavarelli

Riguardo la vile affermazione profondamente offensiva, scritta nella piazza più bella di Taranto nei confronti dei militari chiamati “assassini” non posso che compiatire chi l’ha scritta. Essi dimostrano una ignoranza abissale. Non conoscono neanche i principi che tali gesti potrebbero sostenere. Un conto potrebbe essere il disarmo, il cessate il fuoco, la pace ed un conto è chiamare assassini chi dal 1861 è disposto a morire per la difesa dei confini, ma sopratutto per la difesa della cultura più che bimillenaria basata sul rispetto della persona umana. Da delegato Co.Ce.R. Marina e Guardia Costiera sono disposto ad incontrarli e a confrontarmi per spiegargli l’inconsistenza dei loro gesti.

Sporcano un monumento in una città che ha bisogno di salute ed ambiente pulito di cui tutta la rappresentanza della Marina Militare si è OCCUPATA. Di cosa vogliono parlare? A chi vogliono parlare? Ostentazione di cultura con il portafoglio pieno? Se avessero bisogno di soldi e di lavorare o avessero veramente fame non sarebbero nelle piazze a fare gli snobb sporcando monumenti storici per dimostrare la loro inutilità per la società.

W L Italia W la Costituzione italiana.

Antonello Ciavarelli delegato Cocer Marina e Guardia Costiera

