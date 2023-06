Iniziata la parata ai Fori Imperiali: aperta da 300 sindaci e con i corazzieri a cavallo

Centinaio (Lega): “Su riforme e premierato ci vuole cautela”

Saluti cordiali e pacche sulle spalle tra senatori (quasi) ‘avversari’, Matteo Richetti l’ex renziano oggi braccio destro di Calenda in Azione e il vicepresidente leghista di Palazzo Madama, Gian Marco Centinaio. Che insiste sulla pace “da trovare in ogni modo”, proprio mentre la premier sta dicendo ai microfoni, ai Fori Imperiali, che va perseguita una pace “giusta”. Continua una contraddizione all’interno del governo o è l’ambiguità della Lega? Il senatore del Carroccio sottolinea a Repubblica: “Noi come Lega ci siamo per questo, ne parlavamo già nel governo Draghi. Noi non abbiamo cambiato idea. Certo che c’è un aggredito, ma la guerra deve portare alla pace e la diplomazia deve lavorare sempre di più per questo. Noi non ci stancheremo mai di batterci per la pace, parola troppo poco frequentata e cercata”. Lo stesso Centinaio non si sottrae a una riflessione su riforme e premierato: “Ci vuole cautela e la maggiore condivisione possibile altrimenti non serve a nessuno. E tra cinque anni, dico per ipotesi, ci sarà un’altra maggioranza che vorrà fare un’altra riforma costituzionale. E questo fa solo danno”.