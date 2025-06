Militare muore sotto gli occhi del figlio di 10 anni. Inutile il tentativo di rianimarlo

Dramma a Gorizia: muore militare durante un’escursione con il figlio

Una mattina di giugno, quella del 10 giugno a Gorizia, si è trasformata in tragedia sul sentiero che conduce al monumento del Monte Calvario, luogo molto amato da escursionisti e famiglie. Un uomo di 49 anni, originario di San Gavino Monreale e in servizio presso il reparto Cavalleggeri di Gorizia, ha perso la vita colto da un improvviso malore fatale, proprio durante una tranquilla camminata con il figlio di soli dieci anni.

Il malore improvviso e il gesto eroico del figlio

Pochi istanti che cambiano tutto: l’uomo si è accasciato al suolo, sotto gli occhi increduli del bambino. È stato proprio il piccolo, con un sangue freddo fuori dall’ordinario per la sua età, a prendere in mano la situazione. Ha afferrato il cellulare del padre, ha composto il 112, e – seguendo le istruzioni in viva voce degli operatori della centrale operativa – ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco.

Un gesto eroico e disperato, che racconta molto più delle parole: lucidità, coraggio e un amore sconfinato. Ma purtroppo, nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per il militare non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore aveva già ceduto.

Una comunità in lutto: chi era il militare scomparso

Il 49enne era un militare esperto e stimato all’interno del suo reparto. Originario della Sardegna, viveva e prestava servizio a Gorizia da anni, integrato nel tessuto sociale e professionale della città. Il suo nome non è ancora stato diffuso ufficialmente, ma il cordoglio tra colleghi e conoscenti è già palpabile.

Coraggio e lucidità: un bambino simbolo di speranza

In questo dramma resta il gesto potente del figlio: un bambino di dieci anni che ha fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per salvare il papà.

Il suo gesto non ha avuto l’esito sperato, ma è un atto di amore e di forza che lascia un segno indelebile.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI