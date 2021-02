Militare 23enne travolto da una valanga ad Acceglio

E’ un ragazzo di 23 anni, F.C., il giovane travolto dalla valanga di questa mattina ad Acceglio, sotto il rifugio Gardetta. Militare, classe 1997, originario di Bologna, questa mattina era insieme a un amico scialpinista.

I due si trovavano a quota 2.250 metri, lungo la strada che dalla frazione di Chialvetta conduce al Colle della Gardetta, quando verso le 11 sono stati travolti dalla valanga.

Il giovane, che era in arresto cardiaco è stato stabilizzato e caricato a bordo dell’elicottero che lo ha condotto all’ospedale Santa Croce di Cuneo in codice rosso.

La valanga aveva un fronte di circa 70 metri ed è scesa a valle per circa 250 metri. A intervento concluso l’unità cinofila del Soccorso Alpino è rimasta sul posto, collaborando con i Vigili del Fuoco per la bonifica, verificando al tempo stesso che non vi erano altre persone coinvolte.

