Medaglia d’oro al valore civile alla memoria del maresciallo Di Gennaro: “Splendido esempio di quotidiana dedizione” Il comandante generale dell’Arma ha consegnato al padre la prestigiosa onorificenza

Oggi, nell’ambito delle Celebrazioni del 206° annuale di fondazione dell’arma dei carabinieri, è giunto a Bari, nella caserma ‘Chiaffredo Bergia’, sede del comando legione carabinieri ‘Puglia’, il generale di corpo d’armata Giovanni Nistri, comandante generale dell’arma dei carabinieri.

Nel corso della visita si sono svolte, dedicate alla memoria del maresciallo maggiore Vincenzo Carlo Di Gennaro, la cerimonia di consegna della medaglia d’oro al valor civile e l’inaugurazione della sala conferenze, alla presenza del prefetto di Bari, Antonella Bellomo, del comandante interregionale carabinieri ‘Ogaden’ di Napoli, generale di divisione Adolfo Fischione, del comandante della legione carabinieri puglia, generale di brigata Alfonso Manzo e del comandante provinciale dei carabinieri di Foggia, Nicola Lorenzon.

Il comandante generale ha consegnato al padre del decorato, Luigi Di Gennaro, la prestigiosa onorificenza e presenzierà all’inaugurazione della sala che sarà intitolata al militare, alla presenza della sorella Lucia e di Stefania Gualano, compagna del compianto ispettore.

LA MOTIVAZIONE | “Addetto a stazione distaccata operante in un’area caratterizzata da un elevato indice di criminalità, con spiccata professionalità e determinata iniziativa, nel consapevole adempimento dei propri doveri, durante un servizio di controllo del territorio, insieme ad altro militare, non esitava ad avvicinare per un controllo un pericoloso pregiudicato, denunciato nei giorni precedenti, il quale, mosso da irragionevole risentimento, estraeva repentinamente una pistola, esplodendo diversi colpi d’arma da fuoco che lo ferivano mortalmente. Splendido esempio di quotidiana dedizione e impegno profuso in favore della comunità ed esemplare interprete dei più alti valori dell’Arma dei Carabinieri, spinti fino all’estremo sacrificio. 13 aprile 2019 – Cagnano Varano”