Salvini rispolvera un vecchio tema: «Il servizio militare si potrebbe reintrodurre. Per i giovani sarebbe anno ben speso»

Servizio militare, ne ha parlato Matteo Salvini

. L’occasione è stata la festa della Lega a Pinzolo, in provincia di Trento, dove il leader della Lega si è espresso su molti dei temi caldi che animano il dibattito elettorale in vista delle elezioni di fine settembre. Tra i temi toccati anche quello del

che potrebbe essere reintrodotto in una versione moderna, secondo Salvini, anche su base regionale. «Il

nel nostro Paese non è stato annullato – ha spiegato – è solo per legge temporaneamente sospeso, il che vuol dire che domani, volendo, sistemi qualche caserma, magari senza mandare quello di Trento a Catania e quello di Catania a Trento. Magari facendo un servizio militare o civile su base regionale con nozioni di protezione civile di pronto soccorso, di pronto intervento, di tutela dei boschi sarebbe un anno ben speso per questi ragazzi e ragazze».