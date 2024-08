Terminate le esercitazioni RIMPAC e Pacific Dragon, tenutesi nell’Oceano Pacifico, il pattugliatore polivalente d’altura Montecuccoli, ha lasciato le Hawaii per ricongiungersi con il carrier strike group della Marina Militare, integrandosi, dal 16 agosto, nel dispositivo nazionale insieme alla portaerei Cavour e alla fregata multimissione e multiruolo Alpino per la campagna operativa in Indo-Pacifico.

Il dispositivo navale, composto dalle 3 unità della squadra navale, comprende un totale di 1200 persone, 15 aerei, tra cui anche 2 F-35B dell’Aeronautica Militare a consolidamento della capacità expeditionary sea based della Difesa, e 4 elicotteri. A completare il CSG il personale specialistico della brigata marina San Marco, del gruppo operativo subacquei, del controllo aereo e del Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare e 2 ufficiali della Royal Navy britannica integrati nello staff.